Ministarstvo: U prvih 12 sati 200 hiljada mladih se prijavilo za jednokratnu pomoć od 5.000 dinara

U prvih 12 sati 200 hiljada mladih prijavilo se za jednokratnu pomoć države u iznosu od 5.000 dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija Srbije na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Prijavljivanje za jednokratnu pomoć počelo je danas odmah nakon ponoći, a na nju imaju pravo mladi uzrasta od 16 do 29 godina. Za novčanu pomoć mogu da se prijave državljani Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u zemlji, koji su do početka prijave napunili 16 godina, a nisu do tog datuma napunili 30 godina. Prijave traju do 15. decembra, a na sajtu Uprave za trezor, oni koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć, trebalo bi da ostave svoj JMBG, broj