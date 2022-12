Dobio šut kartu Anita raskinula sa Zolom jer ga je provalila da bi opet bio sa Miljanom

To je to.

Lazar Čolić Zola je pokušao da se opravda zbog rečenice Filipa Cara da bi bio sa Miljanom Kulić, pa je ustao da prokomentariše: - Boki je komentarisao kako Maja njega uvek drži za ruku, a u tom trenutku je Miljana izašla iz apartmana, a Car je to rekao. Jeste moja greška što sam to prećutao. Evo sada Marija savetuje Anitu, a ona će daleko dogurati ako nju sluša. Mene ta priča ne zanima, ja imam devojku - rekao je Zola. - Trebalo je da mu kažeš da ne sme to da kaže.