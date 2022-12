Imenovan vođa islamske države: Nakon što se Kuraiši razneo u Siriji, terotistička grupa odabrala novog lidera (foto)

Teroristička grupa Islamska država (IS) imenovala je za vođu do sada javnosti nepoznatog Abu Huseina, nakon što se njegov prethodnik Abu al-Hasan al-Hašemi al-Kuraiši razneo u oktobru kada se našao pod opsadom bivših antivladinih pobunjenika na jugu Sirije, izjavile su danas Rojtersu osobe koje su učestvovale u sukobu.

IS je odabrao Abu al-Huseina al-Huseina al-Kuraišija za svog novog lidera, izjavio je portparol te terorističke grupe na snimku. On nije izneo više detalja o novom lideru. To je prvi put da je vođa IS ubijen u operaciji u kojoj nije učestvovala koalicija predvođena SAD i prvi put da je lider IS ubijen na jugu Sirije, a ne na severu te zemlje, navela je britanska agencija. Abu al-Hasan al-Hašemi al-Kuraiši je ubijen u operaciji izvedenoj u Deri, južnoj sirijskoj