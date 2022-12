"Idem: U veternik!" Majka Aleksandre Nikolić se oglasila nakon što je Dejan Dragojević raskinuo sa njenom ćerkom: "Dete sam lečila, imam papire"

Dejan Dragojević je danas javno stavio tačku na vezu sa Aleksandrom Nikolić, nakon čega se oglasila njena majka Slovenka, koja ne može da dođe sebi od besa.

Kako je objasnila, ne vidi ništa loše u postupcima svoje ćerke i nije joj jasno zbog čega je usledio raskid. - Šta je radila, šta je radila?! Nemoj da mu odem ja tamo, da mu ja uradim! Šta je radila?! A šta radi on, je l' se to neko pita?! - vrištala je Slovenka, koja se još više razbesnela kada je čula da je Dejan izjavio da je pio lekove zbog svega što mu Aleks priređuje u "Zadruzi". - On na tabletama zbog Aleksandre, ma šta to pričate?! On je na tabletama zbog