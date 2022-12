Izraelski avioni gađali „ključne lokacije“ u Pojasu Gaze, EU poziva na „odgovornost“

Izraelski ratni avioni napali su rano jutros lokacije u Pojasu Gaze nakon što je raketa pala u južni Izrael i dok tenzije dostižu tačku ključanja na okupiranoj Zapadnoj obali, gde su izraelske snage od prošle nedelje ubile 10 Palestinaca, prenosi Al Džazira.

Izraelska vojska je saopštila da su vazdušni napadi u ranim jutarnjim satima u nedelju bili usmereni na fabriku za proizvodnju oružja i podzemni tunel koji pripada Hamasu, prenosi novinska agencija Asošiejted pres. Pogođeni su „ključna lokacija za proizvodnju raketa“, kojom upravlja palestinska organizacija Hamas, koja vlada Pojasom Gaze, i Hamasov tunel na južnom delu obalnog pojasa, poručila je izraelska vojska. Gaza; while the world is silent.