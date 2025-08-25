Rusija i Ukrajina razmenile zarobljenike: Novinar zatočen više od tri godine, pruža im se psihološka pomoć (foto)

Rusija i Ukrajina razmenile su 146 ratnih zarobljenika sa obe strane nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopštili su rusko Ministarstvo odbrane i ukrajinski predsednik.

Rusko ministarstvo je saopštilo da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Belorusiji i da primaju psihološku i medicinsku pomoć. Ukrajina je takođe vratila u Moskvu osam ruskih državljana, stanovnika Kurske oblasti, saopštilo je ministarstvo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio da je do razmene došlo, ali nije pružio nikakve informacije. On je objavio slike nasmejanih povratnika, rekavši da je većina njih bila u zarobljeništvu od
