Izrael i Hamas razmenili spiskove zatvorenika: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre u Gazi

Blic pre 2 sata
Posrednici u mirovnim pregovorima između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas planiraju da sutra potpišu sporazum o trenutnom oslobađanju živih talaca i početku prekida vatre, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako se navodi, arapski diplomata i drugi izvor upoznat sa tekućim pregovorima u Egiptu rekli su da posrednici trenutno planiraju da sutra bude potpisan sporazum između Izraela i Hamasa kojim ce se odmah osloboditi preostali živi taoci u zamenu za prekid vatre u Gazi. Kada prekid vatre bude uspostavljen, Hamas će moći da prikupi tela ubijenih talaca radi njihovog kasnijeg povratka u Izrael, kažu izvori. Trenutno je u Gazi ostalo 48 talaca, od kojih se veruje da je
Sutra moguće potpisivanje sporazuma između Izraela i Hamasa u Egiptu

Danas pre 4 sati
IzraelPalestinaHamasEgipatGaza

