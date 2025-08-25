Užas u pivi: Gladni medved pokušao da raskopa grobove, meštani u šoku!

Blic pre 53 minuta
Užas u pivi: Gladni medved pokušao da raskopa grobove, meštani u šoku!

Nakon sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja RTCG.

- Pre nekoliko dana imali smo nesvakidašanji, ali nažalost istinit događaj da je preskočio ogradu seoskog groblja i pokušao da otkopa dva groba. Odgrnuo je kompletnu zemlju sa jednog i nešto ga je najverovatnije uplašilo kad nije otvorio betonske ploče - rekao je Ivan Krunić, meštanin sela Donji Unač. Kao dugogodišnji rendžer u Parku prirode Piva, Krunić kaže da je medveda bilo mnogo manje. "Ranije je manje medveda bilo, mnogo manje. Malo ko je video medveda, malo
