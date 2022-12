Vetrovito i oblačno

NOVI SAD: Vetrovito uz pojačan jugoistočni vetar i naoblačenje sa manjom šansom za poneku kap kiše. Minimalna temperatura 3, a maksimalna do 8 stepeni. Uveče suvo.

VOJVODINA: Dolazi do naoblačenja sa mogućom slabom i kratkotrajnom kišom ponegde, mada će veći deo dana biti suvo i veoma vetrovito. Duvaće pojačan jugoistočni vetar, najjači u južnom Banatu sa udarima preko 80 km/h. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2, a maksimalna do 10 stepeni. Uveče suvo. SRBIJA: Dolazi do naoblačenja sa kišom koja zahvata zapadne i južne predele i premešta se ka centralnim i istočnim krajevima. Šansa za kišu je manja na severu