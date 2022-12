Sirene odjekuju kijevom - 100 projektila leti ka Ukrajini! Rusi ispalili salvu raketa: "Ne ignorišite alarm!"

Sirene za vazdušno napad odjekuju širom Kijeva i drugih gradova.

Sirene za vazdušno napad odjekuju širom Kijeva i drugih gradova. Ukrajina je saopštila da je Rusija izbacila novu salvu projektila, pošto su vazdušna upozorenja odjeknula u mnogim delovima zemlje, uključujući Kijev, prenosi Gardijan. Sirene su se oglasile u glavnom gradu i većem delu Ukrajine, što su zvaničnici opisali kao poslednji u talasu ruskih raketnih udara, preneo je Rojters. The anticipated large scale Russian missile strike is on the way. Reportedly 104