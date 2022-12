Vučić o protestu N1 i Nove S: Ne mogu da vam objasnim koliko se neko potresao što medijski i fudbalski tajkun hoće još da zaradi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti posle bilateralnih sastanaka koje je imao u okviru Samita EU-Zapadni Balkan u Tirani.

On se osvrnuo na to što su televizije Nova S i N1 od ponoći 6. decembra prestale da emituju reodvni program. Podsetimo, program je zamenio telop sa crnim ekranom na kome je ispisana poruka “Mrak u Srbiji, bez slobodnih medija”, prenosi Nova.rs. Televizije N1 i Nova S prekinule emitovanje programa u Srbiji „Mislim da je važno da se kaže da niko nije zamračio izveštavanje, već da su to sami uradili. Ako oni sami imaju problema sa izražavanjem, to je onda problem za