Ne odustaju - jato dronova napada ruski aerodrom?! Guverner tvrdi da su pogodili rezervoar, odjeknula je eksplozija!

Ruski aerodrom Kursk je navodno napadnut dronovima.

Ruski aerodrom Kursk je navodno napadnut dronovima. Na aerodrom u Kursku izvršen je napad dronom, usled čega se zapalio rezervoar sa naftom, objavio je jutros guverner Kurske oblasti u Rusiji Roman Starovojt. On je na Telegramu napisao da nije bilo žrtava i da je u toku lokalizacija požara. Sve specijalne službe su na mestu incidenta, napisao je Starovojt, prenosi RIA Novosti. Local authorities in Kursk are reporting that a drone attack took place near the Kursk