Mali opoziciji: Kao da vas neko plaća da uništavate zemlju; Pokrenuta procedura za interpelaciju ministra

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o amandmanima na Predlog zakona o budžetu za 2023. godinu i setu finansijskih zakona. Na sve predložene zakone podneto je 382 amandmana, najviše na Predlog budžeta za narednu godinu - 178. Tokom rasprave ministar Siniša Mali rekao opozicionim poslanicima da "rade protiv svoje zemlje" kao da ih neko za to plaća. Deo opozicije pokrenuo proceduru za interpelaciju ministra Malog.

18:36 Mali o interpelaciji: Opozicija nema argumente, pa pravi farsu Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je povodom najave dela opozicije da pokreće proceduru za njegovu interpelaciju da to rade jer nemaju ništa konstruktivno da kažu, pa onda vređaju i prave farsu. On je dodao da je cela Srbija imala priliku da vidi kakva je opozicija danas i kako se bahato ponaša, isto onako kako su, kaže, vodili našu zemlju pa je doveli do banrkota i