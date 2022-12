Vremenska prognoza 12. decembar

Hladno sa temperaturom tek 2-3 stepena iznad nule do srede, zatim osetno toplje. U Vojvodini padavine prestaju ujutro, dok se južnije od Save i Dunava očekuje i formiranje snežnog pokrivača.Tamo padavine prestaju krajem dana. Sutra jutarnja temperautra od -3 dnevna do 6. I u Beogradu pred zoru po koja pahulja. Sutra prestanak padavina, ali hladno, do 2 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 12.12.2022. Ponedeljak: Hladno. Na severu pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno mestimično sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, a na jugu Srbije sa mešovitim padavinama. Posle podne u zapadnim i centralnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak,