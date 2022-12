Stiže nam sneg već tokom noći: Meteorolog najavio promenu, poznato kakvo će vreme biti za Novu godinu

U utorak i sredu imaćemo prvi jutarnji mraz

Sa daljim padom temperature, kiša će tokom naredne noći i sutra ujutru, u pojedinim delovima zemlje preći u susnežicu i sneg tako da će doći do stvaranja snežnog pokrivača visine od jedan do dva centimetara, a u planinskim predelima ponegde i do pet centimetara, kazao je meterolog Slobodan Sovilj, piše Tanjug. slobo- Biće snega i u nižim predelima, ne samo u planinskim, pa tako sutra ujutru i prepodne možemo očekivati po neku pahulju snega i na području Beograda, a