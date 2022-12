Tokom noći i ujutru sneg, snežni pokrivač do dva centimetra, na planinama do pet

BEOGRAD - Sa daljim padom temperature, kiša će tokom naredne noći i sutra ujutru, u pojedinim delovima zemlje preći u susnežicu i sneg tako da će doći do stvaranja snežnog pokrivača visine od jedan do dva centimetara, a u planinskim predelima ponegde i do pet centimetara, kazao je meteorolog Slobodan Sovilj.

"Biće snega i u nižim predelima, ne samo u planinskim, pa tako sutra ujutru i prepodne možemo očekivati po neku pahulju snega i na području Beograda, a u brdovito-planinskom delu okoline grada može doći do formiranja snežnog pokrivača od par centimetara", kazao je Sovilj za Tanjug. Međutim, kako dodaje, padavine će prestati u toku sutrašnjeg dana i doći će do razvedravanja u popodnevnim satima. Temperatura sutra u glavnom gradu biće od nule do dva stepena, a slično