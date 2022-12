FOTO: Prvi ovosezonski sneg u Novom Sadu, putevi prohodni

Prvi ovosezonski sneg pao je tokom noći u Novom Sadu, ali se uglavnom zadržao na zelenilu i automobilima.

Putevi su prohodni, ali mokri, pa se vozačima savetuje opreznija vožnja. Sneg labo provejava i topi se pri tlu. Meteorolozi su za danas najavili pretežno sunčano, ali veoma hladno vreme. Temperatura će se kretati od -1 do 1 stepen. I naredna dva dana suva, uz sunčane intervale, i veoma hladna. U utorak će temperatura biti od -5 do 1 stepen, a u sredu od -3 do 5 stepeni.