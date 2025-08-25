Direktor novosadske Hitne: Tehničari odbili da pomognu naprednjacima, sledi disciplinski postupak

Direktor Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, Bogdan Živanović, rekao je kako je tokom sukoba građana i pristalica Srpske napredne stranke koji se desio 13. avgusta ispred prostorija ove partije na Bulevaru oslobođenja, jedna ekipa Hitne pomoći odbila je da izađe na lice mesta, odnosno pomogne povređenim naprednjacima, zbog čega je protiv njih pokrenut disciplinski postupak. Živanović je saopštio da su u četvrtak ujutru uzete izjave od svih zaposlenih u ovom