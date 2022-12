Omča za Srbiju

Situacija na Kosovu i Metohiji je prethodnih dana postala još napetija, nakon što je kosovska policija na Jarinju privela svog bivšeg pripadnika Dejana Pantića. Srbi su izašli na ulice i napravili barikade, što je situaciju dovelo do ivice incidenta. Povodom krize na Kosovu, oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je na konferenciji za novinare pričao o kompleksnosti položaja Srbije i budućim potezima Beograda. Nepoštovanje sporazuma Izjava Merkelove jasan signal Projekti vredni milijarde

Govoreći o Pantiću, on je ukazao da se radi o ocu troje dece koji je priveden dok je nosio namirnice kući. – Optužili su ga takozvani ministar unutrašnjih poslova i neki drugi za terorizam. Za njih je terorizam to što je Pantić, dok su kosovske snage pokušavale okupaciju zgrada Opštinske izborne komisije, počinio strašno krivično delo, a to je nošenje namirnica u svoju kuću. On čovek živi u toj zgradi, nosio je hleb. Razgovarao sam sa međunarodnim parnterima,