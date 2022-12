Predsednik Srbije: Dugo se nisam čuo sa Putinom, sa Zelenskim nikada nisam razgovarao

Nisam se dugo čuo sa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nikada nisam razgovarao, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je u emisiji na RTS rekao da je poslednji put sa Putinom razgovarao u vezi sa gasom, ali da se ne seća kada je to tačno bilo, ali da može da proveri datum. Dodao je da ga Zelenski nikada nije pozvao. „Za nas je dragocena svaka zenmlja koja ne priznaje Kosovo, a to je i Kina i Rusija… Pritisci za sankcije su ključna tema, ja sam govorio poslednji uopšte. Premijer Luksemburga je rekao zašto ne uvodiš sankcije. Iznenadio sam se zašto baš on tamo da insistira.