Proleće u decembru, temperatura 17 stepeni! Detaljna prognoza do kraja nedelje, evo kada stiže zahlađenje

Minimalna temperatura od 0°C u Negotinu do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 13°C na severu Srbije do 20°C u Loznici i Valjevu, a samo u Timočkoj Krajini znatno hladnije, svega oko 3°C u Negotinu. U Srbiji vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar. Na severu Srbije pretežno oblačno sa pojavom povremene kiše, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kišna zona sa severa se premešta popodne i uveče ka zapadnim i centralnim