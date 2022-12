"Najmanje dece u tri najbogatije opštine": Vučić otkrio zašto se u Beogradu povećava broj stanovnika: Manje loše nego što smo se nadali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je azerbejdžanskom predsedniku Ilhanu Alijevu na divnom gostoprimstvu, narodu Azerbejdžana na prijateljstvu prema Srbiji i naveo da će dve zemlje graditi veze i snažno prijateljstvo u budućnosti na najbolji mogući način, u interesu dva naroda. on je takođe rekao da očekuje da tokom 2023. godine uspostavi direktnu avionsku liniju Beograd - Baku.

- Nema te sile koja može da me natera da kažem nešto loše o Azerbejdžanu. Oni su tu negde naše veličine, njima raste broj stanovnika, a nama pada, mada manje nego što sam očekivao. To nije dobra vest, ali je manje loše nego što smo se nadali - rekao je Vučić. Kad god pomisliš da se pozivaš na Međunarodno pravo, treba da znaš da je to za nas male. A za jače to ne postoji. - Naš ključni problem je što imamo užasno mali broj dece bez obzira na nivo fertilne baze. To