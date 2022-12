Upaljen meteo alarm zbog niskih temperatura: RHMZ najavio kad nam stižu padavine, a tek šta nas čeka za vikend

U Srbiji će danas posle jutarnjeg slabog mraza i mestimično magle biti sunčano vreme.

Posle podne i uveče u Vojvodini i u centralnoj i zapadnoj Srbiji naoblačenje. Najniža temperatura od -7 do -1, a najviša od 6 do 11. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Inače, po nizijama, kotlinama i rečnim dolinama magla koja smanjuje vidljivost od 200 do 400 m, koja će se mestimično zadržati i tokom jutra. Usled niskih temperatura tokom jutra moguća lokalna pojava poledice, najavljuje RHMZ. Zbog niskih temperatura i magle, na snazi je i meteo alarm. Prongoza za