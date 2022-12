Posle jutarnjeg mraza i magle pretežno sunčano

U Srbiji će danas posle jutarnjeg slabog mraza i mestimično magle biti sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Beta.

Posle podne i uveče u Vojvodini i u centralnoj i zapadnoj Srbiji naoblačenje. Najniža temperatura od minus sedam do minus jedan, a najviša od šest do 11. Vetar slab do umeren, jugoistočni. U Beogradu će posle slabog mraza i magle biti sunčano, sa slabim do umerenim jugoistočnim vetrom i najnižom temperaturom od minus četiri do minus jedan, a najvišom oko osam.