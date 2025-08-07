Novi rast inflacije u Srbiji verovatno odlaže smanjenje kamatnih stopa

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Ana Ristović
Novi rast inflacije u Srbiji verovatno odlaže smanjenje kamatnih stopa

Narodna banka Srbije (NBS) zasad će verovatno ostaviti kamatne stope nepromenjenim, nastavljajući da vodi politiku opreznosti, nakon što su poslednji podaci pokazali da je inflacija u zemlji ponovo dobila na zamahu.

Ekonomisti koje je anketirao Bloomberg očekuju da će izvršni odbor centralne banke u četvrtak zadržati referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto. Isti scenario predviđaju i za sastanak u septembru, a smanjenje troškova zaduživanja vide kao potencijalnu opciju za oktobar. Tada bi kamatna stopa mogla da padne za 25 baznih poena, što bi bio prvi rez kamata posle više od godinu dana, pokazala je anketa koja je sprovedena od 31. jula do 5. avgusta. NBS je
