Mraz i magla tokom jutra, ostatak dana sunčano: Najviša dnevna temperatura 11 stepeni

I u Beogradu ujutro slab mraz, a na širem području grada i magla, u toku dana pretežno sunčano

U Srbiji će ujutru biti slabog i umerenog mraza i mestimično magle, koja će se po pojedinim kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu Srbije zadržavati duže tokom dana, a u ostalim krajevima biće pretežno sunčano. Posle podne i uveče u Vojvodini, a u toku noći i u centralnoj i zapadnoj Srbiji naoblačenje. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od -7 do -1 stepen, a najviša od 6 do 11