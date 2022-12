Izmenjeni uslovi za izbor direktora policije: Gašić nema poverenje u MUP, dovodi „svog“ čoveka iz BIA

Jedna od izmena predloženih u Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima, na koju javnost do sada nije obratila dovoljno pažnje je ključna za rad policije, a to je da umesto, kao do sada, direktor policije bude neki kadar MUP-a, to može biti i rukovodilac BIA ili neke od vojnih službi bezbednosti što može biti opasan presedan.

Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima nije našao na dobar prijem pre godinu dana, tokom mandata Aleksandra Vulina, ali je ovih dana ponovo aktuelizovan i opet je naišao na kritike, pre svega dela stručne javnosti, nevladinih organizacija i aktivista za ljudska prava. Dok su kritike uglavnom usmerene ka članovima Zakona koji regulišu ulazak u stan bez sudskog naloga, pretres bez svedoka i upotrebu kamera radi biometrijske identifikacije, jedna od ključnih izmena