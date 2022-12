Odalović: Rezolucija 1244 je u funkciji, KFOR da vrati ROSU sa severa Kosova

Rezolucija 1244 je u funkciji, a KFOR bi trebalo da zaustavi teror, obezbedi sigurnost i vrati ROSU sa severa KiM ka Prištini, poručio je predsednik Komisije za nestale Veljko Odalović.

On je za TV Prva podsetio da po rezoluciji Saveta bezbednosti UN, KFOR ima 16 funkcija kojima treba da se vrati i da ih ispuni. Odalović je ocenio da uporedo treba da dođe do formiranje Zajednice srpskih opština što je obaveza po Briselskom sporazumu. Poručio je da ako KFOR odbije povratak srpskih snaga mora da obrazloži da je to njegov posao i da će bezbednost on garantovati. Odalović je poručio da je put za izlazak iz trenutne situacije da se ide ka dogovoru u