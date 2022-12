Predrag Kon ide u penziju: 40 godina radnog staža opisao kao „borbu s vetrenjačama“

Savetnik u Zavodu za javno zdravlje i bivši član republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida, epidemiolog Predrag Kon najavio je da će u ponedeljak, 26. decembra zvanično otići u penziju. „Usklađujem se sa odlukama države, a ako one dolaze od ministarke zdravlja, smatram da ni u kom slučaju ne treba da stojim na putu.

Sama činjenica da je to postalo javno, da su počeli da se pišu spiskovi ko treba u penziju, za mene je bio poziv da se priklonim takvoj odluci“, rekao je Kon za današnji Kurir i dodao da je odlazak u penziju njegova odluka. Upitan da u jednoj rečenici opiše 40 godina radnog staža, Kon je rekao da je to bila „borba sa vetrenjačama“. „Punih 40 godina nije uspeo da dopre do svesti društva značaj institucija javnog zdravlja i borbe za očuvanje narodnog zdravlja. Ljudi