Upaljen meteo alarm u celoj Srbiji, a sutra temperaturni šok u decembru! RHMZ najavljuje i sneg, evo i kada

U Srbiji će danas biti umereno oblačno vreme sa temperaturom do 16 stepeni, a samo na planinama biće sunčano.

U toku jutra mestimično magla koja će smanjivati vidlјivost na 200 m do 500 m, a lokalno i na manje od 100 m. Na širem podučju Beograda magla će smanjivati vidlјivost lokalno i na manje od 200 m. Zbog magle je upaljen meteo alarm na teritoriji cele Srbije, objavio je RHMZ. Jutarnja temperatura od 0 do 7, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni Celzijusa. U mestima gde će se magla duže zadržati, biće hladnije, oko 9 stepeni. Vetar slab, promenljiv, na istoku