U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo za ovaj period godine

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, osim u Negotinskoj Krajini i mestima gde se magla bude duže zadržala, a u Vojvodini će biti malo i umereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći na severu Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Duvaće slab i umeren vetar, južnih pravaca, koji će tokom noći u Vojvodini biti u skretanju na zapadni pravac. Najniža temperatura biće od minus jedan do sedam, a najviša od osam u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji. U Beogradu će ujutru biti maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša oko