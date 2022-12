Kišovito i hladno: Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Republički hidrometeorološki zavod je objavio kakvo vreme možemo da očekujemo u narednih sedam dana.

U utorak naoblačenje sa kišom sa severa Srbije do sredine dana proširiće se i na ostale krajeve uz pad temperature. Posle podne i uveče prestanak padavina i to najpre na severu Srbije, a zatim i postepeno razvedravanje. Duvaće pojačan zapadni i severozapadni vetar. Zatim malo do umereno oblačno, u sredu hladno, a potom malo toplije. Uz nešto više oblačnosti slaba kiša se očekuje u sredu tek ponegde na jugu, a tokom noći četvrtak na petak i u petak na severu Srbije.