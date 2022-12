Sunčan i topao dan pred nama! Do 14 stepeni, lepo vreme i u narednom periodu - Evo za kada su najavljene padavine

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 14°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Srbija: U nedelju relativno toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim periodima uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Beograd: U nedelju toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim periodima uz malo oblaka. Vetar slab jugoistočni. Pritisak