Kina prema Tajvanu poslala 71 avion i sedam brodova

Tajpej, Tajvan — Kineska vojska je u protekla 24 sata poslala 71 letelicu, uključujući borbene avione i dronove, u identifikacionu zonu protivvazdušne odbrane Tajvana, saopštile su tajvanske vlasti.

Od toga, 43 aviona su prešla srednju liniju Tajvanskog moreuza, koja se smatra za nezvaničnu tampon zonu između dvije strane, navodi se u izvještaju tajvanskog ministarstva odbrane. Avioni su se nedugo zatim okrenuli i vratili u Kinu. Tajvanska Centralna novinska agencija navela je da je riječ o najvećem zabilježenom upadu kineskih vazdušnih snaga do sada, iako to na samom ostrvu nije dovelo do panike. Tajvan se u posljednje vrijeme suočava sa stalnim porastom