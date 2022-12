Vučić u ponoćnoj šetnji sa načelnikom Generalštaba: Veliko hvala svim vojnicima, policajcima i pripadnicima BIA na hrabrosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posalo je još jednu poruku iz Raške.

Ovim putem se zahvalio svim pripadnicima Vojske Srbije, MUP i BIA na očuvanju zemlje. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Ponoćna šetnja sa načelnikom Generalštaba VS Milanom Mojsilovićem u našem garnizonu u Raški. Veliko hvala svim vojnicima, policajcima i pripadnicima BIA na hrabrosti i posvećenosti u očuvanju vitalnih interesa naše zemlje i opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", napisao je predsednik Vučić.