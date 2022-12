Dejan ju je javno ponizio, a sada se oglasila: Voditeljka priznala da je izmislila vezu sa Dragojevićem: "Mislila sam da mu imponuje zbog Aleks"

Dejan Dragojević demantovao je vezu sa voditeljkom Tamarom Galianom, a sada se ona oglasila.

Naime, Tamara je prvo potvrdila da je započela romansu sa Dragojevićem, međutim, on je otkrio da je ona to uradila samo zbog medijskog prostora. " Iskreno, zatečena sam, jako je neprijatno. Bez veze mi je. Toliko je ružno sa njegove strane, da me naziva tako, da li ima razloga za to? Ja njemu ništa nisam uradila, nisam nijednu izjavu dala novinarima. To je otišlo predaleko. Ja sam se sprdala na tu temu u emisijima, tri dana u emisiji govorim "moj medijski dečko",