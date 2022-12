Brutalan napad u pola noći: Rusi poslali dronove kamikaze na Kijev, stanovnicima rečeno da beže u skloništa

Danas je 310. dan rata u Ukrajini, sva dešavanja pratite na našem blogu uživo.

Map showing the situation in Ukraine, as of December 30 at 0900 GMT #AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/UkSgDWH9rv Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je čestitku povodom predstojeće Nove godine i Božića srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću, objavljeno je na sajtu Kremlin.ru. Kako se navodi, čestitajući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću Novu godinu i Božić, Vladimir Putin je istakao da su „rusko-srpski odnosi u protekloj godini nastavili progresivno