Pamtite li topliju novu godinu? Prvog dana 2023. temperatura do čak 18 stepeni!

Prvog dana 2023. godine u Srbiji se očekuje sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine, a posle podne visoka oblačnost.

Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od -1 do 9 stepeni, najviša od 13 do 18 stepeni, a po kotlinama u kojima se magla bude duže zadržala oko 11 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne oblačno. Vetar slab do umeren, južni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna oko 18 stepeni.