Sutra tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine

U Srbiji će sutra ujutro biti mestimično magla, koja će se po pojedinim kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu Srbije zadržati i pre podne, a tokom dana će biti pretežno sunčano i dalje veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab južni vetar. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan do sedam stepeni Celzijusa, na jugu Banata oko 12 stepeni, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije. U Beogradu će ujutro biti lokalna pojava magle a tokom dana pretežno sunčano uz slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od jedan do sedam stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 17 stepeni. U Srbiji će do petka biti malo