Meteorolog Đurić najavio zahlađenje: Danas do 18 stepeni ali od ovog datuma temperatura u padu!

U Srbiji će danas biti sunčano vreme, i dalje veoma toplo za ovaj period godine, a meteorolog Đorđe Đurić objavio je prognozu za naredne dane i otkrio kada stiže zahlađenje. "Danas, nakon jutarnjih -2°C na jugu do 6°C na severu Srbije, maksimalna dnevna biće uz sunčano vreme od 12 do 18°C, u Beogradu do 16°C, uz sunčano vreme, jedino se u maglovitim predelima očekuje temperatura od 8 do 11°C", objavio je Đurić na svom Fejsbuk profilu. Postepeno zahlađenje "Nakon