Šta sledi nakon 20 stepeni i prolećnih temperatura za Novu godinu? Pred nama je totalni obrt, evo da li će na planinama konačno pasti sneg

U Srbiji će posle jednog od najtoplijih novogodišnjih dočeka i narednih dana biti suvo, stabilno i vedro vreme. U ponedeljak se očekuje identična sinoptička situacija kao juče, 1. januara. Biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže za "Blic" da je vrlo toplo i na planinama, a planine su u Novu godinu ušle bez prirodnog snežnog pokrivača. Očekuju se temperature na nižim planinama i do 15°C, a na onim višim poput Kopaonika i do 10°C. - Nakon jutarnjih -2°C na jugu do 6°C na severu Srbije, maksimalna dnevna biće uz sunčano vreme od 12 do 18°C, u Beogradu do 16°C, uz sunčano vreme, jedino se u maglovitim predelima očekuje temperatura od 8 do 11°C - kaže Đurić. Prema