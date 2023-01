Kada nam stiže „prava zima“ – šta kaže meteorolog Đorđe Đurić

Meteorolog Đorđe Đurić konstatovao je da su temperature ovih dana odgovaraju prosečnim makismalnim temperaturama za april mesec, da su i za 15 stepeni više od proseka, ali je otkrio i kad se očekuje zahlađenje. „Nakon jutarnjih -2°C na jugu do 6°C na severu Srbije, maksimalna dnevna biće uz sunčano vreme od 12 do 18°C, u Beogradu do 16°C, uz sunčano vreme, jedino se u maglovitim predelima očekuje temperatura od 8 do 11°C“, najavljuje za danas meteorolog Đorđe Đurić