Vučić: Za 11 godina izgradili više puteva od Tita, Miloševića i DOS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je u poslednjih 11 godina izgrađeno više saobraćajne infrastrukture nego za ukupno 70 godina vlasti Josipa Broza Tita, Slobodana Miloševića i DOS.

Vučić je predstavio šta je sve od putne infrastrukure do sada urađeno, i šta se očekuje da bude završeno 2023. godine, ukazujući da je u poslednje 22-23 godine, u vreme vlasti Miloševića i DOS-a urađeno “samo parče puta Novi Sad Subotica”, i jedan deo ka Kragujevcu. “A, mi smo uradili autput do Čačka, do kraja godine biće gotov i deo do Požege. Završavamo Surčin-Novi Beograd u martu, otvaramo deonicu Niš-Merošina. Moravski koridor od Pojata do Makrešana. U roku od