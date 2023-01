Psi koji su usmrtili Radosavljevića smešteni u Veterini Beograd, tužilaštvo dalo nalog za istragu

Direktor Javno-komunalnog preduzeća "Veterina Beograd" Budimir Grubić kaže za RTS da su psi koji su izujedali novinara Vladana Radosavljevića smešteni u "Veterini Beograd" i da se ispituju okolnosti koje su dovele do incidenta. Grubić je rekao da se radi o stafordu, mešancu staforda i pitbula i treći pas je krupan mešanac.

Direktor Javno-komunalnog preduzeća "Veterina Beograd" Budimir Grubić kaže za RTS da su psi koji su izujedali novinara Vladana Radosavljevića smešteni u "Veterini Beograd" i da se ispituju okolnosti koje su dovele do incidenta. Grubić je rekao da se radi o stafordu, mešancu staforda i pitbula i treći pas je krupan mešanac. On je potvrdio da je reč o vlasničkim psima, a da na to ukazuje jer su svi psi bili jasno obeleženi. Prema njegovim rečima, kakve su okolnosti