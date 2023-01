Tokom dana i oblaci i sunce, najviše temperatura od 6 do 16 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji ujutru mestimično magla i niska oblačnost, koja će se u nizijama, po kotlinama i dolinama reka ponegde zadržavati i pre podne.

U toku dana malo do umereno oblačno i suvo, uz periode sunčanog vremena, a slaba kratkotrajna kiša biće moguća samo na severoistoku Srbije posle podne i uveče. Najniža temperatura od -2 do 5, a najviša od 6 po kotlinama na jugu i jugoistoku do 16 stepeni na zapadu Srbije, saopštio je RHMZ. Vetar će biti slab do umeren, južni, u drugom delu dana u skretanju na zapadni i severozapadni, u Vojvodini i istočnoj Srbiji u kratkotrajnom pojačanju. U Novom Sadu ujutru u