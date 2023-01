Danas pretežno sunčano

U Srbiji će danas posle jutarnje magle biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na planinama i u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do četiri, a najviša od sedam po pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini do 15 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu će posle jutarnje magle biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus dva stepena do četiri, a najviša oko 13 stepeni, prenosi