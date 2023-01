Od ponedeljka nam stiže zahlađenje: Kiša, vetar i snežni pokrivač - još uvek bez prave kalendarske zime

Sunčan i prolećni Božić, temperature do 15°C. Od ponedeljka ciklon donosi pogoršanje vremena, kišu, sneg, olujnu košavu, jak severac i zahlađenje vremena, ali i dalje bez prave zime

Ovogodišnji Božić protiče u znaku sunčanog i toplog vremena, više nalik pravom prolećnom. Jučerašnji dan doneo je Srbiji 15°C. I današnji dan biće sunčan i topao, uz maksimalne temperature do 15°C, u Beogradu do 14°C. Da se nalazimo usred zime, podsećaju nas hladne noći i jutra, u većini predela uz slab mraz i temperature ispod 0°C, dok su u Beogradu one uglavnom oko 5°C. Visok vazdušni pritisak pod uticajem anticklona obezbeđuje vedro i stabilno vreme, ali je