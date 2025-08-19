Protest ispred zgrade policije u Pančevu, u Beogradu protestna šetnja

RTS pre 47 minuta
Protest ispred zgrade policije u Pančevu, u Beogradu protestna šetnja

Protest ispred zgrade policije u Pančevu zbog hapšenja studenta Andreja Tanka. U Novom Sadu je nešto posle 15 časova završena blokada zgrade novosadskih sudova, na koju su pozvali studenti u blokadi. Okupljeni su tražili hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete krivične i prekršajne prijave. U međuvremenu, u Beogradu protestna šetnja zbog postupanja policije na demonstracijama.

Ispred zgrade policije u Pančevu u toku je protest zbog jutrošnjeg hapšenja studenta Elektrotehničkog fakulteta Andreja Tanka. Andrej Tanko priveden je zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti na protestu 13. avgusta i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Sutra će biti saslušan u OJT Pančevo. U Novom Sadu bila je blokirana zgrada suda. Demonstranti su jutros blokirali ulaze i sprečavali zaposlene da uđu u zgradu. Policija je, u međuvremenu,
(BLOG) Protesti u više gradova ispred policijskih stanica, nastavljena hapšenja studenata

N1 Info pre 13 minuta
Moj Novi Sad pre 48 minuta
Završena blokada zgrade pravosuđa u Novom Sadu

Vreme pre 1 sat
Protest podrške studentkinji FPN-a u Beogradu, naguravanje sa policijom na blokadi suda u Novom Sadu

NIN pre 1 sat
Kordon policije na protestu u Pančevu: Uhapšeni student ETF sutra pred sudom FOTO

Nova pre 1 sat
Završena blokada zgrade suda u Novom Sadu

RTV pre 2 sata
Priveden Andrej Tanko, student s fotografije koja je jedan od simbola protesta

N1 Info pre 3 sata
Danas pre 38 minuta
N1 Info pre 13 minuta
RTV pre 48 minuta
Nedeljnik pre 23 minuta
Nova pre 28 minuta