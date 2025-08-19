Protest ispred zgrade policije u Pančevu, u Beogradu protestna šetnja

Protest ispred zgrade policije u Pančevu zbog hapšenja studenta Andreja Tanka. U Novom Sadu je nešto posle 15 časova završena blokada zgrade novosadskih sudova, na koju su pozvali studenti u blokadi. Okupljeni su tražili hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete krivične i prekršajne prijave. U međuvremenu, u Beogradu protestna šetnja zbog postupanja policije na demonstracijama.

Ispred zgrade policije u Pančevu u toku je protest zbog jutrošnjeg hapšenja studenta Elektrotehničkog fakulteta Andreja Tanka. Andrej Tanko priveden je zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti na protestu 13. avgusta i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Sutra će biti saslušan u OJT Pančevo. U Novom Sadu bila je blokirana zgrada suda. Demonstranti su jutros blokirali ulaze i sprečavali zaposlene da uđu u zgradu. Policija je, u međuvremenu,