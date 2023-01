Da znate na vreme: Ponedeljak donosi kišu, zahlađenje i jaku košavu

U Novom Sadu će u ponedeljak biti tmurno, uz pljuskove.

Do kraja dana vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni, a temperatura će se kretati od šest do 12 stepeni. Ujutru će u pojedinim delovima Srbije biti magle, a na planinama, uveče i u toku noći i u nižim krajevima jugozapadne i jugoistočne Srbije padaće sneg, uz stvaranje pokrivača od 10 do 30 centimetara. U utorak osetno hladnije - najviša temperatura biće sedam stepeni. U sredu ponovo vedrije i suvo, a temperatura će biti od dva do osam stepeni. U