Sutra hladnije i kiša, koja će posle podne i uveče preći u sneg

BEOGRAD: U Srbiji sutra oblačno i hladnije sa kišom. Posle podne i uveče usled pada temperature, kiša će preći u sneg prvo na planinama, a uveče i tokom noći i u nižim krajevima centralne, jugozapadne i južne Srbije, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Uveče u Vojvodini prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, na planinama i na istoku jak, severozapadni, a samo još ujutru u Banatu umeren i jak jugoistočni. U Beogradu sutra oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja u intervalu od 6 do 8 stepeni, posle podne i uveče u padu. U toku